Magazine Doce carne de Salma Jô

O terceiro trabalho de estúdio da banda Carne Doce também integra a lista dos lançamentos mais recentes na cena alternativa da cidade. Colocado no mercado em julho, o álbum Tônus faz um passeio explícito pelo desejo, no poder e possibilidades do corpo nas relações mais pessoais. A produção, realizada com apoio do edital Natura Musical, é mais subjetiva que os outros d...