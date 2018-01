Doce artesanato em risco

“É uma arte que se consome”. A definição de Sílvia da Silva Curado, de 85 anos, sobre as delicadas delícias que, literalmente, saem de suas mãos não poderia ser mais exata. Há muitas décadas, esta mulher, cuja varanda de casa dá para o Largo do Chafariz, na cidade de Goiás, aprimora um talento singular. “É uma aptidão”, corrige. “Como dizia minha avó, em Goiás há bens de raiz que passam de geração para geração nas famílias.” No caso dela, foi o jeito em produzir pequenas esculturas em forma de doces. “Eu resgatei uma tradição que já estava morta”, revela. Tradição que volta a estar sob sério risco de desaparecer novamente. “Sou a última que sabe fazer alfenim”, alerta.

Foi a folclorista Regina Lacerda, nome de enorme importância para a preservação da cultura goiana, quem estimulou Sílvia a se dedicar a esse ofício. Na ocasião, havia mais mulheres na cidade de Goiás que sabiam modelar e esculpir esses doces que tanta perícia exigem. “Minha família toda é de doceiras. Antigamente, as filhas de Goiás sabiam fazer doces.” Um dia, mexendo com a massa, a bala de puxa, ela teve vontade de fazer uma flor. Depois, um pássaro. Vendo aquilo, as doceiras mais experientes perceberam que Sílvia sabia fazer alfenim. Começava ali uma jornada que continua ainda hoje. O que ela não podia imaginar é que se tornaria a última remanescente entre tantas.

No meio de sua sala repleta de obras de arte – algumas que ela mesma se aventurou a pintar e adaptar ao seu gosto –, Sílvia Curado demonstra preocupação com o destino da atividade pela qual ficou nacionalmente conhecida. Quando se fala em alfenim de Goiás, seu nome é logo lembrado, mencionado como a derradeira doceira a dominar a técnica. “Precisa ter dedicação e paciência para aprender. E ter mão fria também, porque senão o doce derrete antes de ser terminado”, ensina. “Mas isso parece dar muito trabalho e ninguém mais faz alfenim aqui. Até tentei ensinar para algumas pessoas, mas não deu certo. Quando eu não estiver mais aqui, não vai ter mais esse doce.”

Essa previsão é grave para uma cidade que aprendeu a viver da preservação de sua cultura. Outra doceira famosa de Goiás, a poeta Cora Coralina, também tinha seus segredos, mas eles foram repassados para seu bisneto e há até cursos que formam novas doceiras que trilham os passos da autora. Neste ano, o museu, instalado na antiga residência da escritora vai resgatar essas receitas originais para que o público possa saboreá-las. O mesmo talvez não aconteça com os alfenins. “Não existe uma receita muito rígida para o alfenim. Ele só dá certo se quem estiver fazendo souber sentir que está bom. E ter a habilidade para fazer os moldes do que se deseja.”

Pombinhas que representam o Divino Espírito Santo, verônicas (imagens religiosas muito comuns em festas populares), animais, flores. Essas são as principais figuras que brotam das mãos de Sílvia Curado, esculpidas com uma massa feita de açúcar, claras de ovos e limão. Com essa substância pegajosa, a doceira começa seu trabalho de lapidar as formas que imagina, usando para isso polvilho nas mãos, o que lhe permite manusear o material. “O ponto da puxa para fazer os alfenins a gente sente na mão mesmo. Não há uma receita para isso. E quando o ponto chega, é preciso ser rápido para cortar a massa e modelar, porque se passar da hora, não fica bom”, ressalta.

É essa sabedoria conquistada com a prática que está se perdendo. Os alfenins, também muito populares em festas do Divino Espírito Santo realizadas em outras localidades goianas, como Pirenópolis, extrapolaram ocasiões religiosas e se transformaram em “doces de madame”, como a própria Sílvia Curado define. “Elas querem maiores e a gente faz. Mas o alfenim verdadeiro é aquele bem pequeno e delicado.” Depois de preparado e seco, o doce pode ganhar pequenas pinturas com anilina, mas sua fragilidade é grande. Manuseá-lo requer certos cuidados por ser bem quebradiço. Dona Sílvia também cuida dessa parte em sua casa.

Ao abrir uma pesada gaveta de um móvel de madeira maciça de sua sala, ela retira caixinhas de plástico onde coloca as peças, embrulhadas em papel. Com certa dificuldade de locomoção, a doceira ainda aceita algumas encomendas, mas já não fabrica tantos alfenins como antigamente. “Eu faço tudo sozinha. É difícil. Eu já não tenho uma vista tão boa para isso, minhas mãos estão desgastadas, não consigo ficar em pé durante muito tempo. Para onde vou carrego meu banquinho para me sentar. Outras pessoas deveriam tomar meu lugar, mas ninguém se interessou.” Desinteresse que pode significar a extinção de uma das tradições mais bonitas e saborosas de Goiás.