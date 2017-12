Dobradinha sertaneja

As duplas sertanejas Victor & Leo e Chrystian & Ralf são as atrações deste sábado, a partir das 22 horas, no palco da Atlanta Music Hall. Juntos, os cantores somam mais de 50 anos de estrada e com uma coleção de discos de ouro, de platina, de inúmeros prêmios e de grandes sucessos. Os artistas são conhecidos principalmente pela essência romântica, com um estilo que mescla o gênero com o pop e o rock.

O show dos irmãos Victor & Leo é da turnê em comemoração aos 25 anos de carreira. A dupla mineira faz uma retrospectiva dos grandes sucessos, desde os primeiros hits, como Amigo Apaixonado, Fada, Vida Boa e Fotos, passando pelas consagradas Borboletas, Deus e Eu no Sertão e Quando Você Some, até os mais recentes como Na Linha do Tempo, 10 Minutos Longe de Você, Senhorita e Momentos.

Victor & Leo lançaram recentemente o novo disco de inéditas, Na Luz do Som, 14º trabalho da carreira. “É um CD bastante diferente dos outros, com nossa essência preservada, mais para o lado romântico e poético, e a maioria das canções são assinadas pelo meu irmão porque como eu estou envolvido em outros campos o Victor ficou mais focado nisso agora”, avaliou Leo, ao POPULAR.

A apresentação também é a primeira da dupla em Goiânia depois do polêmico episódio da suposta agressão do irmão à então esposa Poliana. “A gente segue firme, construindo nossa melhor versão no agora. Entendo cada curva, seja uma mais fechada ou mais leve, como sendo fundamental e útil na nossa jornada. Não mudou nada na nossa carreira, se mudar vai ser para melhor”, comenta Leo.

Já os goianos Chrystian & Ralf, responsáveis pela abertura da noite dos shows, lembram os grandes clássicos, como Nova York, Sensível Demais, Chora Peito, Poeira no Vento e Amor Além da Vida. Os irmãos, que são reconhecidos como a dupla mais afinada do Brasil, têm mais de 30 anos de carreira e já lançaram 19 álbuns e ganharam 15 discos de ouro, nove de platina e três de diamante.