Do lado de cá de Hollywood

Na categoria animação o grande destaque é para O Touro Ferdinando. O longa brasileiro e politicamente correto de Carlos Saldanha concorre com O Poderoso Chefinho, Com Amor, Van Gogh, The Breadwinner e, o favorito, Viva - A Vida é Uma Festa. Saldanha também dirigiu as produções Rio e Rio 2, mostrando clichês da cultura brasileira. Agora, com o olhar de Ferdinando o cineasta aponta suas críticas sociais para Península Ibérica e apresenta um filme tecnicamente acertado e esteticamente bonito. Além disso, aposta em um protagonista engraçado e amável.

Produzidos longe dos grandes estúdios de Hollywood, os concorrente na categoria melhor filme estrangeiro são: O Insulto (Líbano), A Arte da Discórdia (Suécia), Desamor (Rússia), Corpo e Alma (Hungria) e Uma Mulher Fantástica (Chile). O último, tido como favorito pela crítica especializada, era o mais esperado do anúncio. Nele, o diretor Sebastián Lelio conta a história de Marina Vidal (Daniela Vega), uma garçonete transexual que enfrenta discriminação e que é retratada pelo cineasta de uma forma sensível e respeitosa.