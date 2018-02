Do balé ao pop, além de bonecos

O carnaval acabou, mas a festa continua. Para os fãs da dança, a última semana da mostra Paralelo 16 reserva grandes atrações, como a presença em Goiânia do Balé Teatro Castro Alves, da Bahia. A principal atração é o espetáculo La Wagner, que será apresentado domingo no Teatro Goiânia, trazendo temas relacionados ao feminismo.

Já os fãs da música pop, têm encontro marcado no show da drag queen Gloria Groove, dona do hit Bumbum de Ouro, sábado, na boate Roxy. A programação da semana ainda reserva uma homenagem da Orquestra Sinfônica de Goiânia ao maestro Joaquim Jayme, morto em maio de 2017, um show com a dupla Zé Ricardo & Thiago, sexta-feira, e até um espetáculo de bonecos com pizza e refrigerante à vontade para a plateia na Oficina Cultural Geppetto, no sábado. Confira a programação e divirta-se.