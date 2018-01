DJs mulheres misturam de gêneros como hip hop, jazz e house

As DJs Yasmim Lauck (foto), Eleonora Hsiung e Janaína Jordão, que trazem gêneros musicais diferentes para o projeto Hídrida, na noite do Lowbrow Lab Arte & Boteco. A edição Empowerment, comandada apenas por mulheres, tem foco no empoderamento feminino. A DJ Yasmim Lauck, que atua no mercado há cerca de um ano e é formada pela Casa de Música, conta com repertório com muito trap, black music, hip hop e rap, além de algumas músicas de pop e indie. Entre os artistas que ela traz para o público estão The Notorius B.I.G. e NoMBe, mas o grande destaque são as mulheres. Outra atração da noite, Eleonora Hsiung começou a atuar como DJ há um ano. Também designer de acessórios, ela toca estilos variados, desde a música folclórica boliviana até o jazz. Por fim, DJ Janaína Jordão, que também é professora universitária, começou a tocar há cerca de nove anos. Seu set list é composto por house, techno e suas vertentes. Couvert artístico: R$ 10. O espaço também conta com a exposição Etiópia, do artista visual Mateus Dutra, que ficará em cartaz até dia 31. A casa abre a partir das 18h30. Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul Informações: 3991-6175 e 98146-8386.