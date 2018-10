Magazine DJs internacionais animam festa eletrônica em Goiânia

Nomes como os DJs Bruno Be (foto), Felguk, Radiomatik, Flow e Chemical Surf estão entre as atrações da Festa 800 – Transformação neste sábado, na Villa Cavalcare. Uma das principais atrações da noite é o DJ e produtor Bruno Be. O hitmaker possui um dom próprio ao mesclar vários gêneros musicais em um único, uma vez que seu principal foco é o deep house. A caracterí...