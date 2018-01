DJs comandam edição 2018 de projeto solidário no The Pub

Os DJ Nat Valverde (foto), Silver, Leanh, Paolo e João Lemoz comandam as pickups da edição 2018 do projeto The Pub Solidário. O evento contará ainda com mais personalidades atuando como bartenders por uma noite, com a finalidade de arrecadar doações para instituições filantrópicas da região. O público em geral pode participar, ganhando desconto no valor de inteira com a doação.

Convidada especial da noite, aos 27 anos, Nat Valverde desponta como uma das promessas da cena eletrônica de São Paulo. Sua carreira que começou há dois anos, rapidamente ganhou força e hoje seu nome já figura entre grandes nomes em clubes de peso. Apesar do pouco tempo desde o início, a DJ é apontada no meio como uma das mais versáteis. Recentemente, ela tocou em um evento da Parada Gay de São Paulo, dividindo espaço com o conhecido DJ Suri.

Agora, a DJ pretende dar início a uma nova fase na carreira: a de produtora. Como prefere misturar estilos e muitas vezes tem dificuldade de encontrar músicas produzidas exatamente do jeito que gostaria, ela decidiu partir para o caminho da produção, uma das áreas hoje mais rentáveis para os profissionais da discotecagem.

A instituição De Mãos Dadas foi escolhida para receber as doações de dois litros de leite por cada convidado da festa na edição deste ano. As doações da noite serão distribuídas aos moradores do Residencial JK, bairro da Região Norte de Goiânia.

SERVIÇO

Evento: The Pub Solidário

Atrações: DJs Nat Valverde, Silver, Leanh, Paolo e João Lemoz

Data: Sábado, a partir das 23h30

Local: The Pub (Rua 52, nº 219, Quadra B-21, Lote 22, Jardim Goiás)

Informações: 3281-4308