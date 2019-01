Magazine DJs animam noite no The Pub Solidário deste sábado

Os DJS Eva Maruana (foto), Estevão Delgado, Silver e a dupla Fuzuê animam os sets da noite deste sábado no projeto especial The Pub Solidário, a partir das 23h30. A iluminação fica por conta do LJ Lorival Martins. O evento, que chega à 11ª edição, é realizado periodicamente no The Pub e conta com personalidades convidadas a serem bartenders por uma noite, com a final...