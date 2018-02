DJ Laurize e time de residentes fazem a festa em balada

A DJ Laurize é uma das atrações na noite deste sábado, a partir das 23 horas, no Avalon Club. Convidada no ano passado, a participar da edição do maior festival do Brasil, o Hell and Heaven na Bahia, a DJ é figura reconhecida na cena LGBT goianiense. Entre 2005 e 2015, por exemplo, foi residente da boate The Pub. No ano em que encerrou a parceria, ela ingressou no time de residentes do grupo Super Festas de São Paulo, na qual permaneceu até 2016. Em julho daquele ano, foi convidada para o time de residentes da Avalon, que acaba de comemorar um ano. Em São Paulo, ela se apresentou na festa Bárbaros da The Week, na Fun!, noite consagrada da Bubu Lounge, na boate Cantho, no Code After, Hot After, Next After e na famosa day party da cidade, a Jungle Party. No Rio de Janeiro, tocou na Revolution, The Original Brazilian Pool Party, Joy, entre outros locais. Além de Laurize, estará na noite todo time de residentes do club: Diogo Goyaz, Diogo Ferrer, Fábio Noveletto e Roberto Rodrigues. Estreando no espaço, o colombiano Jerac e o carioca Marthan. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

Show

Banda Forró D2 leva clássicos do gênero para apresentação dançante

O banda Forró D2 está na programação deste sábado no Lowbrow Lab Arte & Boteco, com show de forró, baião, xote e arrasta-pé. Com três anos de existência, o Forró D2 leva para o público músicas de mestres desses gêneros, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença e Flávio José, entre outros. As canções serão interpretadas pelos instrumentistas César Henrique, nos vocais e no violão, e Zé Junqueira, na bateria. Além disso, está em cartaz no local a exposição Passagem, com 20 obras dos artistas visuais Daniel Toys e Mikael Omik. A casa abre às 19 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, no Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.