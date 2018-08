Magazine DJ Illusionize encerra temporada do Deu Praia 2018

Um dos principais nomes do cena eletrônica no Brasil, o DJ Illusionize (foto) é a atração que encerra a edição deste ano do projeto Deu Praia, neste domingo, a partir das 16 horas. Expoentes da cena house do Brasil, ele terá ainda a companhia do jovem Anneto no comando das pick-ups da festa. Pedro Mendes, mais conhecido como Illusionize, tem 22 anos e é natural de Goi...