Divulgado trailer da comédia 'Uma Quase Dupla', com Tatá Werneck e Cauã Reymond; assista No longa, os dois são policias que não têm nada em comum

No trailer da comédia Uma Quase Dupla, surgem Tatá Werneck (Keyla) e Cauã Reymond (Claudio) como dois policias que não têm nada em comum, mas precisam unir forças para desvendar uma série de assassinatos na pequena cidade de Joinlandia. A direção é de Marcus Baldini. Com estreia prevista para 19 de julho, longa tem roteiro assinado por Ana Reber e Leandro Muniz, com ...