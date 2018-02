Divulgado primeiro trailer de Venom, vilão do Homem-Aranha; assista agora

A Sony Pictures divulgou nesta quinta-feira (8) o primeiro trailer do filme do Venom, um dos vilões mais adorados do universo do Homem-Aranha. O Tom Hardy tem o papel principal da adaptação e o elenco ainda conta com Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate e Reid Scott. Ruben Fleischer, de Zumbilândia, será o diretor de Venom e a estreia está marcada para 5 de outubro.

O filme não faz parte de uma parceria firmada entre a Sony Pictures e a Marvel Studios, mas é provável que Tom Holland, o atual Homem-Aranha, apareça como Peter Paker.

Venom surgiu nos quadrinhos pela primeira vez na edição 252 de The Amazing Spider-Man. No cinema, Topher Grace interpretou o vilão no Homem-Aranha 3, de 2007, filme que foi recebido com muitas críticas pela mídia especializada e pelos fãs.