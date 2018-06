Magazine Divulgado o primeiro trailer da animação 'Spider-Man: Into the Spider Verse'; assista Filme terá, além de Peter Parker, vários jovens com os poderes aranha

A Sony Pictures divulgou na manhã desta quarta-feira, 6, o primeiro trailer da animação original Spider-Man: Into the Spider Verse, que irá mostrar uma cidade de Nova York em que existem várias pessoas com os mesmos poderes aracnídeos de Peter Parker. Na produção, que tem roteiro escrito por Phil Lord e baseada no universo Ultimate da Marvel, irá trazer a histór...