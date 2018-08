Magazine Divulgada data de lançamento da última temporada de House of Cards Na trama, Claire será a mais nova líder dos Estados Unidos, que fará de tudo para ficar no poder

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (7) o cartaz e a data de lançamento da 6ª e última temporada de House Of Cards. Sem a presença de Kevin Spacey, após diversas acusações de assédio sexual por parte de ex-colegas, os últimos episódios chegam ao serviço de streaming no dia 2 de novembro deste ano, em uma sexta-feira. A última temporada retorna com foco em Claire...