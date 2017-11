Divorciada e feminista: Descubra quem é a atriz que vai se casar com o príncipe Harry

Um porta-voz da família real confirmou na manhã desta segunda-feira (27), o noivado entre o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle. O casal que está junto há um ano e o casamento vai acontecer entre março e junho de 2018.

Assim como aconteceu com Diana e Kate Middleton, a americana não terá oficialmente o título de princesa, pois não tem "sangue real".

O anuncio despertou curiosidade e fez com que todas as atenções se voltassem para a noiva. Quem é essa mulher que conquistou o príncipe? Meghan Markle é três anos mais velha que Harry e será a primeira americana a entrar na família real britânica desde Wallis Simpson, a socialite que se casou em 1937 com o rei Eduardo 8º, obrigando-o a abdicar do trono.

A atriz mora em Toronto, no Canadá, mas nasceu e cresceu em Los Angeles, em um bairro conhecido como "a Beverly Hills negra". Ela é filha do diretor de fotografia Thomas Markle e da assistente social e instrutora de ioga Doria Ragland.

Meghan é formada em comunicação pela universidade de Northwestern, nos Estados Unidos e faz parte do elenco da série americana Suits, produzida e exibida pela Netflix. Ela também manteve por anos um blog dedicado a assuntos femininos e se engajou em campanhas por igualdade de gênero.

A atriz também é conhecida no Canadá por seu trabalho filantrópico. Ela é embaixadora da ONG de ajuda humanitária World Vision no país. A noiva de Harry também já viajou a Ruanda, na África, para ajudar uma organização que tenta melhorar as condições de acesso a água potável.

Em 2011, Meghan Markle se casou com o produtor de cinema Trevor Engelson, com quem havia namorado por sete anos. O casal se separou após dois anos de união.

Namoro

O príncipe e a atriz se conheceram em Londres, em julho de 2016. Um dos melhores amigos dela, o canadense Markus Anderson, foi quem os apresentou. Ele é diretor do clube privado Soho House na capital britânica, que é frequentado pela elite inglesa.

Três meses depois, o namoro foi revelado publicamente pelo jornal The Sunday Express. No mês seguinte, Harry emitiu um comunicado oficializando a informação.

Quando o namoro com príncipe foi confirmado, ela foi alvo de ataques racistas na internet. Na época, um porta-voz da família real chegou a emitir um comunicado dizendo que Harry estava preocupado com a segurança da namorada.

O casal passou o Natal juntos em Londres e depois viajaram para passar o Ano-Novo na Noruega. Em agosto, o casal viajou por três semanas pela África para celebrar o aniversário de 36 anos da americana.

Árvore genealógica

Um historiador australiano esmiuçou a árvore genealógica da família de Meghan e descobriu que um ancestral do pai da atriz teve sua decapitação ordenada por um parente de Harry, o rei britânico Henry 8º. A história foi divulgada pelo jornal The Sunday Telegraph.

O parente de Meghan, um rico proprietário de terras chamado Lord Hussey, inicialmente nomeado cavaleiro por sua lealdade ao rei, foi depois considerado traidor e teve sua decapitação ordenada.

Segundo o mesmo historiador, um ancestral da família da mãe da atriz foi escravizado.