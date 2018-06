Magazine Disney lança trailer de 'WiFi Ralph' cheio de referências a outras animações Sequência da animação 'Detona Ralph' terá reunião das princesas Disney

A Disney divulgou nesta segunda-feira, 4, o trailer do filme WiFi Ralph, sequência da animação Detona Ralph. O longa animado chegará aos cinemas brasileiros no dia 3 de janeiro de 2019. Sob a trilha sonora de Harder, Better, Faster, Stronger, da banda Daft Punk, Ralph entra no mundo da internet para procurar por uma peça que permita consertar o videogame de Vanell...