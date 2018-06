Magazine Disco de estreia de Bebel Roriz, Azagaia passeia pelo pop experimental CD celebra toda a carreira de Bebel, que desde os 16 anos trabalha com música

O som das cigarras, o barulho de portas, o plec plec do salto do sapato e o sopro de canos PVC. Tudo serviu de ruído polifônico para a criação do Azagaia, disco de estreia da cantora Bebel Roriz. Com produção da Milo Records, o álbum tem dez canções autorais que a goiana desenvolveu ao longo dos últimos anos. “Em 2011, quando tive o Theo, meu filho, acabei emer...