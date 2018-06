Magazine Diretores destacam qualidade das produções brasileiras com temáticas sociais Fabien Gorgeart e Nabil Ayouch deram declarações durante abertura oficial do Festival Varilux

“Kleber Mendonça Filho trouxe fôlego para o cinema brasileiro e fez os franceses se interessarem novamente pelo trabalho produzido no país”, disse o cineasta Fabien Gorgeart, cujo longa de estreia, O Poder de Diane, integra a programação do Festival Varilux de Cinema Francês 2018. Ele foi um dos convidados do lançamento oficial do evento, que ocupou, quinta-feira, o Cinema Odeon,...