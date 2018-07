Magazine Diretora divulga primeira imagem de Pedro Pascal em “Mulher-Maravilha 1984” Continuação do sucesso lançado em 2017 tem estreia prevista para o final do ano que vem

Patty Jenkins, diretora e corroteirista do longa-metragem Mulher-Maravilha 1984, continuação do sucesso de 2017 que trouxe Gal Gadot no papel da principal heroína da DC Comics, divulgou no Twitter a primeira foto do ator chileno Pedro Pascal como um personagem ainda não revelado. “Não consigo parar de assistir Pedro Pascal”, elogiou Patty no seu perfil do Twitter.Na...