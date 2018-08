Magazine Diretor e ator pernambucano José Pimentel morre aos 84 anos Ele ficou conhecido por interpretar Jesus nas montagens da Paixão de Cristo no Recife e em Nova Jerusalém

O diretor, ator e dramaturgo José Pimentel morreu nesta terça-feira (14), aos 84, no Hospital Esperança, no Recife (PE). Ele estava internado por causa de um enfisema pulmonar. As informações foram divulgadas pela família do artista nas redes sociais. Ele era mais conhecido por interpretar Jesus nas apresentações da Paixão de Cristo na capital e na cidade de Nov...