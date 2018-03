Diretor Daniel Nolasco debate documentário “Paulistas”

O diretor de cinema goiano Daniel Nolasco participa nesta quarta-feira (7) de debate no Cine Cultura sobre seu documentário Paulistas, que entrou em cartaz recentemente pelo Brasil. A conversa com o público será realizada após exibição do longa-metragem, com sessão às 19 horas. O ingresso custa R$ 8, valor de inteira. Em uma sessão anterior, serão exibidos curtas também do diretor, a partir das 17 horas, com entrada gratuita. Os curtas também poderão ser discutidos no debate com o diretor.

Primeiro longa de Nolasco, o documentário é uma espécie de diário autobiográfic e um relato sobre a transformação geográfica e social de uma região localizada no Sudoeste Goiano. Os irmãos Samuel, Vinícius e Rafael se mudaram para a extensão urbana da cidade de Catalão e deixaram para trás a zona rural onde nasceram, chamada de Paulistas, retornando apenas nas férias. Todo o processo de migração é posto na tela, onde passado e presente são colocados de frente aos personagens, revelando mudanças e transformações dos próprios irmãos.

“O filme acompanha a dupla contradição entre o retorno e a partida, entre a tradição e a modernidade, por meio dos três jovens que se mudaram para a região urbana de Catalão e retornam à casa da família durante as férias”, explicou Nolasco, em entrevista recente ao POPULAR. Até a década de 1970, a localidade rural era formada por um conjunto de pequenas fazendas, todas com poucos hectares de terra e com agricultura de subsistência. Os moradores da região de Paulistas eram de uma mesma família, por exemplo.

O cenário só começa a mudar no fim dos anos 80, com a chegada da monocultura de soja em Goiás e com a aquisição dessas fazendas por latifundiários. Começa aí o êxodo da população rural para as cidades. De acordo com o diretor, o documentário retrata um universo já conhecido e íntimo de muitos goianos. “Paulistas é a busca por deixar registrado uma forma de cultura que também me pertence e que está prestes a desaparecer diante de tantas transformações”, aponta.

SERVIÇO

Evento: Sessão de Paulistas, seguida de debate com o diretor Daniela Nolasco

Data: Quarta-feira, às 19 horas

Local: Cine Cultura (Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica, Centro)

Ingresso: R$ 8 (inteira)

Informações: 3201-4670 e 3201-4646