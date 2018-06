Magazine Diretor afirma que 'Guardiões da Galáxia Vol. 3' será o último da série James Gunn revelou a informação em rede social; filme deve estrear apenas em 2020

Mais um sucesso dos estúdios Marvel, a franquia Guardiões da Galáxia está com seus dias contados. Ao menos é isso o que deu a entender o diretor do terceiro - e, aparentemente, último - episódio da saga, James Gunn. Em conversa no Twitter, Gunn deixou claro que o terceiro longa da série também encerrará a história da equipe espacial. Tudo começou quando...