Diretor é acusado de plágio. Estúdio nega

A Forma da Água passa por uma polêmica em torno de sua história, inclusive por ter sido indicado ao Oscar na categoria Melhor Roteiro Original. De acordo com os herdeiros do dramaturgo americano Paul Zindel, o cineasta mexicano teria plagiado a peça Let Me Hear You Whisper, de 1969, no qual a zeladora de um laboratório governamental também acaba se apaixonando por uma criatura aquática, um golfinho.

O estúdio Fox Searchlight, por sua vez, nega as acusações de plágio, alegando que Del Toro nunca teria tido conhecimento da obra de Zindel.

“Estamos chocados que um grande estúdio tenha feito um filme obviamente derivado do trabalho do meu pai sem qualquer tipo de reconhecimento ou pedido de aquisição dos direitos”, disse o filho David Zinder em comunicado enviado ao jornal The Guardian. “Muitas pessoas vieram comentar com a gente que ficaram impressionadas com as substanciais semelhanças. Nós somos muito gratos aos fãs de Paul Zindel por chamar nossa atenção sobre o caso”, apontou.