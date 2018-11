Magazine Dilsinho e Mumuzinho no 'Pagode da Patricinha'

Ele é o “galã do pagode”, o suspiro das meninas e um dos mais expoentes artistas de sua geração. Dilsinho tem encontro marcado com seus fãs goianos no Pagode da Patricinha. No ano passado, ele esteve na cidade, mas no dia do show caiu um forte temporal. “Mesmo com muita chuva, o show estava lotado. A galera curtiu demais. Minha expectativa para esse nosso encontro no...