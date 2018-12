Magazine Dilsinho e Mumuzinho agitam Pagode da Patricinha

Os cantores Dilsinho e Mumuzinho (foto) são as principais atrações do Pagode da Patricinha neste domingo, a partir das 15 horas, no Manakai Sport & Food. A apresentação conta com participação de Marquinhos SP e Os Meninos. Dilsinho vem se firmando como um novo fenômeno do samba pop romântico nacional. O artista é autor de sucessos gravados por nomes como Alexandre P...