Digital + impresso

Antes mesmo de saber o que era um planner, a publicitária Sarah Marques já organizava a rotina com a ajuda de cadernos e agendas. “Eu sinto que me estruturo melhor quando escrevo. Às vezes, anotava os compromissos no celular, mas não era a mesma coisa. Quando decidi centralizar todas as tarefas, agendamentos, metas e cronograma financeiro em um só lugar, me encontrei de verdade”, conta. Em novembro do ano passado, durante uma viagem de férias, ela descobriu um modelo com preço acessível e características que atendiam a suas necessidades. “Não pensei duas vezes e comprei. Aos poucos, estou customizando meu planner e cada vez mais ele é minha principal ferramenta de organização.”

Antes de mais nada, Sarah definiu as metas que pretendia cumprir durante o ano. “No início de janeiro, já estava com os primeiros dez meses de 2018 planejados. Já tinha pensado nas viagens, gastos e economias. Depois, fui definindo o que queria fazer mês a mês”, explica. Para auxiliar ainda mais na organização, ela inseriu post-its na rotina. Eles ajudam na divisão do planner e, segundo a especialista, são perfeitos para anotar palavras-chave e resgatar lembranças rápidas. A publicitária também usa o calendário do celular, ferramenta que aceita a criação de tarefas e que fica conectado ao e-mail do usuário. Os compromissos não ficam apenas no on-line e também vão para ao planner, que recebe informações detalhadas sobre o que, e quando, precisa ser feito.