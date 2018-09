Magazine Diferentes janelas de distribuição

Por conta do decreto Cota de Tela, o crescimento da produção refletiu na presença de filmes nacionais nas telonas. Em 2015, 209 títulos brasileiros foram exibidos no cinema. Em 2016, o número cresceu para 217, no ano seguinte para 225 e de janeiro a julho deste ano, para 152, número que deve crescer até o final de dezembro com novas estreias. “O cinema brasileiro se d...