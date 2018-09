Magazine Dieta restritiva e preço dos alimentos são os maiores desafios para diabéticos, diz pesquisa De acordo com os dados, algumas das complicações mais comuns da diabete, se não for controlada, são a cegueira, insuficiência renal, maiores chances de enfartar e de ter um acidente vascular cerebral (AVC)

O diabete atinge cada vez mais brasileiros - dados do Ministério da Saúde indicam que 8,9% da população tem a doença - e o mais comum é o tipo 2, no qual o corpo não processa corretamente a insulina ou não produz insulina suficiente. A doença não tem cura, mas tem controle - com medicação e principalmente com uma alimentação e hábitos de vida saudáveis. Uma pesqui...