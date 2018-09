Magazine Dieta nórdica traz benefícios que vão além do emagrecimento Organização Mundial da Saúde afirma que prática é aliada na prevenção de doenças não transmissíveis como o câncer, o diabetes e os problemas cardiovasculares

Entre as tantas dietas disponíveis por aí, a mediterrânea – que virou até Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e leva esse nome por ser praticada em países banhados pelo Mar Mediterrâneo, como Grécia e Marrocos – sempre dominou as recomendações dos especialistas em saúde e nutrição. Porém, uma novidade vinda do extremo norte da Europa chamou a atenção até mesmo da ...