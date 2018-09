Magazine Diego Mascate e Sabah Moraes abrem rescaldo do Canto de Ouro Novo projeto destaca no Café Cultura parte do elenco que participou neste ano do projeto musical do Centro Goiânia Ouro

O cantores Diego Mascate (foto) e Sabah Moraes são os destaques do projeto (Re)canto de Ouro, nesta quinta-feira (27), a partir das 20 horas, no Café Cultura do Centro de Cultura Goiânia Ouro. O projeto vai destacar durante as próximas semanas artistas que passaram pela edição deste ano da séria Goiânia Canto de Ouro, realizado entre abril e julho palco princi...