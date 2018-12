Magazine Diego Falk faz repertório de rock, reggae e MPB em Goiânia

O cantor e compositor Diego Falk (foto) é a atração deste sábado, a partir das 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O artista apresentará um repertório de rock, reggae e MPB com releituras de clássicos de Tim Maia, Lulu Santos, Skank e Natiruts. Vencedor do quadro Garagem do Faustão, de 2011, Diego Falk é cantor solo e utiliza voz, violão, controladores e pedais de efeito par...