Magazine Diego Falk faz repertório de rock, reggae e MPB

O cantor Diego Falk (foto) leva rock, reggae e MPB ao palco do Lowbrow neste sábado, a partir das 19 horas. O artista foi um dos vencedores, em 2011, do quadro Garagem do Faustão, na Globo, e geralmente realiza apresentações compostas de releituras nacionais e internacionais, além de cantar músicas de sua autoria. Para os fãs destes estilos musicais, o show será uma opç...