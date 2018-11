Magazine Dicas para escolher a melhor hospedagem numa viagem de incentivo Sistemas all inclusive, bons cafés da manhã, equipe profissional e solícita estão entre os desejos dos viajantes

No Brasil, já é prática de algumas empresas o turismo de incentivo, que nada mais é do que uma ferramenta empresarial utilizada por instituições particulares ou organizações públicas com o objetivo de motivar ou premiar funcionários ou equipes quando metas de produção ou qualidade são atingidas por eles. Assim, ao planejar uma viagem de incentivo, muitos aspectos devem ser...