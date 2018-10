Magazine Dia do Saci é comemorado junto ao Halloween como tentativa de resgate de lendas brasileiras A data é resposta ao Dia das Bruxas, comemorado nesta quarta-feira (31) nos EUA e em países de língua inglesa

Nem doces nem travessuras. No Brasil, o 31 de outubro é oficialmente – e por força de lei em algumas cidades – o Dia do Saci. A data comemorativa foi criada há menos de duas décadas para exaltar o folclore brasileiro, em oposição ao feriado do Halloween, o Dia das Bruxas, festejado nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa. A ideia é chamar aten...