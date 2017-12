Dia do forró é comemorado com tributo à Luiz Gonzaga em Terezópólis

Com muitos nordestinos ou descendentes morando na cidade, Terezópolis comemora o Dia Nacional do Forró, que é celebrado no dia 13 de dezembro, em homenagem ao dia do nascimento de Luiz Gonzaga, neste sábado (16), a partir das 21h com show do rabequeiro cearense Jeferson Leite e Trio Gavião, no Ginásio de Esportes.

O ingresso para o tributo à Luiz Gonzaga, com muito forró arrasta pé, baião e xote, é de 1 kg de alimento não perecível. O bar da festa terá cardápio de petiscos típicos nordestinos. A renda e os donativos vão para programas assistenciais locais.