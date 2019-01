Magazine Dia do Fico: entenda a história por trás do 9 de janeiro com vídeo animado Data foi batizada depois de frase célebre de D. Pedro I ao escolher permanecer no Brasil

Nesta quarta-feira (9), comemora-se o Dia do Fico, importante data na História do Brasil. Mas por que? De onde saiu isso? O nome da data comemorativa deve-se a uma frase célebre de D. Pedro I, imperador, à época, do Brasil, quando este escolheu permanecer no país ao invés de ir para Portugal. Em vídeo animado, O POPULAR explica melhor a história por trás do...