Deus Salve o Rei abusa da tecnologia para criar trama com a cara da Idade Média

Não se assuste nesta terça-feira (9), quando ligar a televisão no horário das sete, dar de cara com um reino medieval que mais parece ter saído da série Game of Thrones, da HBO, ou de filmes como Coração de Cavaleiro (2001). Trata-se da nova produção da Rede Globo, Deus Salve o Rei, que estreia hoje e se prolongará pelos próximos meses entre castelos, espadas, carruagens e pergaminhos. Primeira novela da emissora que volta ao tempo até a Idade Média, época de reinos, príncipes e plebeus, o folhetim embarca numa viagem sobre desejos e conquistas, política, amores proibidos e destino.

Séculos atrás, na região de Cália, os reinos de Montemor e Artena vivem em paz há muito tempo. Todo o cenário muda quando as escolhas de seus monarcas e suas consequências interferem diretamente no curso da história dos dois reinos e de seus habitantes. Estreia de Daniel Adjafre como autor da Globo e direção artística de Fabrício Mamberti, Deus Salve o Rei une tecnologia com produção visual para contar uma trama de um passado distante.

Com um elenco majoritariamente composto por atores mais jovens, como Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Romulo Estrela, Johnny Massaro e Tatá Werneck, a novela fala sobre a disputa de dois reinos, Montemor e Artena, e como essa batalha influencia na sobrevivência dos personagens. Também coloca em pauta o desejo pelo poder e a predestinação à coroa. Política e sociedade medieval serão discutidas na produção, além da história de amor entre um príncipe e uma plebeia de reinos em disputa.

“Já aviso que não haverá dragões. É uma novela que trata das escolhas que as pessoas fazem, numa trama medieval que tem como ponto de partida dois príncipes que não querem o trono”, revela o autor Daniel Adjafre em entrevista ao POPULAR. Enquanto Afonso, príncipe herdeiro de Montemor, foi preparado desde criança para assumir o trono, o irmão caçula, Rodolfo, é inconsequente e não quer ter responsabilidades da coroa. “A história já tem, na essência, um elemento muito dramático e muito cômico: são dois irmãos, um com medo de ser rei e outro abdicando ao trono por amor a uma plebeia”, explica.

Caracterização

Diversas são as referências visuais e imagéticas dos atores que compõem a trama para dar vida aos personagens. Bruna Marquezine, por exemplo, precisou passar por aulas de espada, hipismo e dança medieval, para interpretar a vilã Catarina, princesa de Artena. “Fui entrando na pele de Catarina aos poucos, com toda a caracterização, as vestimentas, o jeito formal de falar, os penteados de época. Como atriz, precisamos passar por um aulão sobre história medieval para conseguir embarcar numa trama que se passa há séculos”, comenta a atriz.

Enquanto Bruna vive uma princesa ambiciosa, com sede de guerra, Marina Ruy Barbosa dá luz à Amália, uma jovem plebeia vendedora de sopas. A personagem encontrará o príncipe Afonso doente após uma batalha e, sem saber de seu passado, se apaixonará por ele. “Gosto muito da mãe dos dragões da série Game of Thrones. Vejo Amália muito nela, uma personagem forte, mulher que não se deixa abater. Tive que tirar as panelas do armário. A Amália trabalha na feira e faz caldos. Precisei me familiarizar com esse ambiente”, comenta a atriz.