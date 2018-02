Detroit em Rebelião é um dos destaques desta sexta em O Amor, A Morte e As Paixões

Há quem diga que Kathryn Bigelow nunca conseguirá se superar depois do suspense A Hora Mais Escura (2013), no qual retratou, de forma intensa, a busca por Osama bin Laden, após os ataques terroristas sofridos pelos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Porém, é certo que esses mesmos céticos não ousarão perder o novo longa da cineasta americana: Detroit em Rebelião. O filme, que será exibido nesta sexta (9), às 12h15, na 11ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, traz no elenco John Boyega, que deu vida a Finn, um ex-stormtrooper da saga Star Wars.

Na trama o ano é 1967 e Detroit vive cinco dias de intensos protestos e violência. Um ataque policial na cidade resulta em um dos maiores tumultos na história dos Estados Unidos, levando à federalização da Guarda Nacional de Michigan e ao envolvimento de duas divisões aéreas do Exército americano. O longa será reexibido ainda na próxima quarta-feira, na sala 2, às 21h50.