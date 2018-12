Magazine 'Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano' apresenta aventuras na terra da pizza

Invencíveis, imbatíveis e, agora, internacionais. Os Detetives do Prédio Azul estão de volta no longa DPA 2 – O Mistério Italiano. Os jovens atores Anderson Lima, Letícia Braga e Pedro Henrique Motta vestem a fantasia para viver no cinema os inquietos Pippo, Sol e Bento na nova aventura infantojuvenil. O longa tem direção de Vivianne Jundi e conta com a participa...