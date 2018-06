Magazine Destaques da programação

Quinta-feira 19h – Abertura da Cantina da Nonna (Praça da Igreja Matriz), da exposição fotográfica Cenas Venezianas, com o artista Francisco de Andrade e da mostra de cinema italiano 20h30 – Abertura oficial com apresentações culturais e música 22h - Apresentação solo com Gabrielle 23h - Show com o cantor goiano João Flávio Sexta...