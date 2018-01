Destaque para um futuro distópico

Acumulando seis indicações, todas nas categorias técnicas, Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, pode seguir os passos de Mad Max: Estrada da Fúria, que em 2016 teve 10 indicações e levou seis estatuetas para casa. Villeneuve surpreendeu ao executar tão bem a tarefa de expandir o universo criado por Ridley Scott, em 1982. A fotografia de Roger Deakins, a falta de autocensura ao usar elementos estéticos do noir e a dessaturação das cores são alguns dos elementos que justificam o sucesso da produção entre as categorias técnicas.

O futuro distópico concorre nas categorias fotografia (ao lado de Dunkirk, O Destino de Uma Nação, A Forma da Água e Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi), direção de arte (com Dunkirk, O Destino de Uma Nação, A Forma da Água e A Bela e a Fera), mixagem de som (disputando com Dunkirk, A Forma da Água, Star Wars: Os Últimos Jedi e Em Ritmo de Fuga), edição de som (com Em Ritmo de Fuga, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars: Os Últimos Jedi) e efeitos visuais (brigando com Dunkirk, Star Wars: Os Últimos Jedi, Planeta dos Macacos: A Guerra e Guardiões da Galáxia - Vol. 2).