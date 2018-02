Destaque para a produção nacional

O que foi feito em solo goiano, não ganhou muito espaço neste ano, com exceção de nove curtas-metragens feitos por ex-integrantes do cineclube Antônio das Mortes. Entre os longas, apenas Paulistas representa o Estado. “Se compararmos com o ano passado, a presença foi tímida. O problema é que o filme do Lolasco (diretor de Paulistas) era o único disponível para lançamento este ano”, justifica o curador da mostra, Lisandro Nogueira.

Os longas brasileiros, porém, foram grandes surpresas na 11ª edição da mostra. Com produções que passearam pelo suspense, comédia, drama e aventura 15 filmes mostraram que o audiovisual brasileiro vive um bom momento e que ainda há espaço para o cinema de gênero. Títulos como As Teus Olhos, Gabriel e a Montanha, Praça Paris, Vazante e Quando o Galo Cantar pela Terceira Vez, Renegarás tua Mãe chamam atenção pela maturidade técnica de roteiro, trilha sonora, direção e direção de arte.

O terror O Animal Cordial, longa de estreia da baiana Gabriela Amaral Almeida, é um exemplo. Ao banhar a tela com sangue ela abraça as convenções do gênero apostando no gore, na trilha sonora debochada e em monólogos bizarros. No filme, um restaurante de classe média em São Paulo é invadido, no fim do expediente, por dois ladrões armados. O dono do estabelecimento, Inácio (Murilo Benício), reage e passa a torturar bandidos, clientes e funcionários.

A atuação do cozinheiro, Djair (Irandhir Santos) e da garçonete Sara (Luciana Paes) vale cada minuto dentro da sala escura. A cineasta baiana brilha ainda ao utilizar a situação violenta e desrespeitosa para construir uma crítica social pesada sobre a relação entre oprimidos e opressores.