“Despacito” domina Grammy Latino com quatro prêmios

A música Despacito, sucesso global de Luis Fonsi e Daddy Yankee, levou quatro prêmios do Grammy Latino, em sua 18ª edição, quinta-feira, em Las Vegas (EUA). A canção obteve os prêmios de melhor música do ano, melhor gravação, melhor fusão por sua versão com Justin Bieber, que alcançou o topo do ranking Hot 100 da Billboard, e melhor vídeo em versão curta. O álbum do ano foi para Salsa Big Band, de Rubén Blades, com Roberto Delgado e orquestra. O trabalho do veterano panamenho, o segundo gravado com seu compatriota Delgado e banda, levou também o prêmio de melhor álbum de salsa

O rapper porto-riquenho Residente, que chegou com nove indicações, acumula duas estatuetas: melhor álbum de música urbana por Residente, seu ambicioso projeto baseado em um estudo de seu genoma, e pela canção Somos Anormales.

Brasil

Entre os brasileiros premiados, estão Tiago Iorc, que levou o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, com Troco Likes ao Vivo, e Nando Reis, na categoria melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, com Jardim – Pomar.

O cantor Daniel levou o prêmio de melhor álbum de música sertaneja, com Daniel, enquanto Mart’nália ganhou o prêmio de melhor álbum de samba/pagode, com + Misturado. O prêmio de melhor álbum de MPB foi para Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise, por Dos Navegantes, e o de melhor canção em língua portuguesa para Ana Vitória com Tiago Iorc, por Trevo (Tu). Na categoria álbum de música de raízes brasileiras, a vencedora foi Bruna Viola, por Ao Vivo – Melodias do Sertão.