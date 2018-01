Designer transforma um boneco Ken em Pabllo Vittar; confira

Ken Carson é o nome do namorado da boneca Barbie. Semelhante a sua "contraparte feminina", Ken também possui uma vasta linha de roupas e acessórios. Mas o que ninguém esperava era ver o boneco em uma versão da drag queen brasileira que está fazendo o maior sucesso e barulho no momento.

O designer Marcus Baby apresentou na internet uma foto do Ken como réplica da Pabllo Vittar. E ele foi bem fiel na sua reprodução. Se inspirou nos looks usado pela cantora e ainda replicou as tatuagens dela.

“Usei um Ken importado. O look é inspirado em um show que ele fez em São Paulo. Fiz duas perucas diferentes. O maiô foi feito com pedaços de malha, e as botas receberam uma plataforma de plástico”, contou Marcus à revista Época.

A boneca também ganhou uma maquiagem diferente, com preenchimento labial e cílios gigantes. Ao todo, ele afirma que foram dez dias de trabalho.

O artista garante que não vai colocar a peça à venda.