Desfiles, marcas e bandas de rock estão na programação da Goiânia Fashion Week 2018

A mistura de moda e música está na proposta de programação da Goiânia Fashion Week que será aberta nesta terça-feira (18), com programação até quinta-feira (20). As bandas Aurora Rules (foto), Violins, Cicatrizes do Herói, Distroppia e Ciganos Trap são as atrações musicais do evento, que chega à 13ª edição. Celebridades também compõem a parte dos desfiles. Estão p...