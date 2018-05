Magazine 'Desculpa se errei, sou humana', escreve Xuxa para Ivete Sangalo Apresentadora publicou mensagem no dia em que cantora completa 46 anos de idade

A apresentadora Xuxa publicou uma mensagem em tom de desabafo no dia do aniversário de sua amiga Ivete Sangalo. "Como eu te amo... Desculpa se errei alguma vez com você, você é especial e eu sou humana. Seja feliz sempre", escreveu, sem dar mais detalhes. Ivete, que completa 46 anos de idade neste domingo, 27, recebeu 96 fotos publicadas por sua equipe em s...