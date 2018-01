Descubra quem são as atrizes que não vestiram preto e ‘furaram’ protesto no Globo de Ouro

Para protestar contra os abusos sexuais em Hollywood revelados no último ano, as celebridades escolheram a cor preta para desfilar no tapete vermelho do Globo de Ouro 2018 na noite desse domingo (7), em Los Angeles. No entanto, parece que três mulheres preferiram não aderir à causa.

A primeira a chegar quebrando o ‘dress code’ foi atriz Blanca Blanco, de vestido vermelho, com decote profundo e fenda longa. Essa não é a primeira vez que a norte-americana chama a atenção por conta do seu modelito extravagante. Em 2017, a fenda do seu vestido deixou as partes íntimas à mostra. Blanca atuou nos filmes "Fake News" e "Showgirls 2".

A segunda que fugiu a regra ‘all black’ foi a modelo alemã Barbara Meier, vencedora do “Germany’s Next Topmodel”. A moça escolheu um vestido cor-de-rosa, com detalhes coloridos e plumas. A modelo usou seu perfil no Instagram para se solidarizar com a causa, mas justificou que não precisa usar preto para ser levada a sério. “Em minha opinião, isso simboliza a nossa liberdade e a nossa nova força”, disse ao explicar sua escolha.

A última a fugir do preto foi Meher Tetna, que usou um vestido e casaco vermelhos, com flores bordadas. Apesar de ‘furar’ o protesto, a atriz, produtora e presidente da The Hollywood Foreign Press Association, entidade que organiza os Globos de Ouro, estava com o crachá do movimento Time’s Up. E ao subir ao palco, durante a cerimônia, declarou-se o seu apoio à causa que marcou a noite.