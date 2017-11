Desafio da franquia é se tornar um produto rentável e duradouro

O grande desafio do time de heróis da DC Comics no filme Liga da Justiça não será apenas derrotar o vilão Lobo da Estepe, mas se tornar um produto tão rentável e duradouro nos cinemas quanto os Vingadores, da Marvel – que estreou em 2012 e com continuações agendadas para 2018 e 2019. Outro objetivo é fortalecer e popularizar ainda mais os personagens da editora que nunca foram bem trabalhados - com exceções do Batman e Superman - nas telonas, assim como foi feito em 2017 com a Mulher-Maravilha.

Além disso, ao reunir seus maiores medalhões em um filme, a Warner/ DC faz uma aposta de risco: três dos personagens principais - Aquaman, Ciborgue e Flash - foram apenas vagamente apresentados ao público em produções anteriores, com pequenas participações ou em cenas pós-créditos. Em se tratando de figuras amplamente conhecidas na cultura pop mundial, pode não ser um problema, mas causa apreensão por ser uma obra com cerca de duas horas apenas, o menor longa de heróis da DC até agora.

A Marvel, antes de reunir os heróis em um único filme, lançou quatro produções de seus personagens mais famosos, caso de Homem de Ferro (2008 e 2010), Incrível Hulk (2008) – ainda sem Mark Ruffalo no papel -, Thor (2011), e Capitão América: O Primeiro Vingador (2011). O longa Vingadores foi um sucesso de crítica e é o detentor das duas maiores bilheterias de heróis do mundo, com US$ 1.5 bilhão na estreia e na sequência (Era de Ultron), com US$ 1.4 bilhão.

Estrategicamente, a Marvel reforça seu universo cinematográfico com séries de TV fiéis aos acontecimentos apresentados nos filmes (Agentes da S.H.I.E.L.D, Os Defensores), enquanto a DC arrisca-se pelo caminho contrário. Apesar de colocar diversas séries no ar - Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow - nem os roteiros nem os personagens da televisão guardam qualquer relação com os heróis ou os acontecimentos do universo cinematográfico da editora.