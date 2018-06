Magazine Dermatologista explica doenças de pele de fundo emocional A dermatologista Letícia Pinheiro tira as dúvidas mais comuns sobre a relação entre emoções e saúde da pele. Confira

Pessoas tensas e estressadas têm mais tendência a apresentar problemas na pele? Sim. O estresse aumenta os níveis de cortisol, piora o estado inflamatório do organismo e aumenta a quantidade de radicais livres, o que influencia não só no surgimento ou agravo de doenças como também atuam no envelhecimento precoce e olheiras. Como os pacientes reagem a...